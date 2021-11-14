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Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 14.11.2021 12:32
Olay, Kastamonu’nun Araç ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı. Bu sırada küçük Mert’in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı.
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