Küçük çocuk, oynamak için girdiği çamaşır makinesinde hayatını kaybetti

Olay, Kastamonu’nun Araç ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mert E., evde oyun oynadığı sırada çamaşır makinesinin içine girerek çamaşırların arasına saklandı. Bu sırada küçük Mert’in annesi Nuran E., çocuğunun içine saklandığından haberi olmadan çamaşırların yıkanması için çamaşır makinesini çalıştırdı. Bir süre sonra gelen seslerden şüphelenen anne, makinenin yanına gitti. Annesi, durdurduğu makinenin kapağını açınca küçük Mert ile karşılaştı.