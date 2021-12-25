25 Aralık 2021, Cumartesi
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Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı! Kafe personeli son anda yetişti! İşte o anlar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile yemek yediği esnada nefes borusuna yemek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun "Heimlich manevrası" ile kurtarılma anını paylaşarak kafe personeline teşekkür etti.