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Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı! Kafe personeli son anda yetişti! İşte o anlar...

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Giriş: 25.12.2021 22:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile yemek yediği esnada nefes borusuna yemek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun "Heimlich manevrası" ile kurtarılma anını paylaşarak kafe personeline teşekkür etti.
Küçük çocuğun nefes borusuna yemek kaçtı
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