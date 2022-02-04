Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı | Kübra Ece'nin intiharı saniye saniye kamerada

İstanbul'da televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, Avcılar'daki bir apartmanın 4'üncü katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kübra Ece’nin hayatını kaybettiği anlara dair son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ece’nin bir balkona gelip hızla kendini aşağı bıraktığı görülüyor.