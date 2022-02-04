04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı | Kübra Ece'nin intiharı saniye saniye kamerada

Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı | Kübra Ece'nin intiharı saniye saniye kamerada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2022 09:27
İstanbul'da televizyon programıyla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, Avcılar'daki bir apartmanın 4'üncü katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kübra Ece’nin hayatını kaybettiği anlara dair son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ece’nin bir balkona gelip hızla kendini aşağı bıraktığı görülüyor.
O barajda taşkın riski! Kapaklar açılacak
O barajda taşkın riski! Kapaklar açılacak
Pastanedeki cam tezgaha çıkıp, kasadaki paraları böyle çaldı
Pastanedeki cam tezgaha çıkıp, kasadaki paraları böyle çaldı
Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı
Kübra Ece’nin intihar görüntüsü ortaya çıktı
‘Denize atma’ davasında flaş gelişme!
‘Denize atma’ davasında flaş gelişme!
İstanbulluların bitmeyen imtihanı!
İstanbulluların bitmeyen imtihanı!
32 metrelik kuyuda yaşam mücadelesi!
32 metrelik kuyuda yaşam mücadelesi!
Selçuk Bayraktar o görüntüleri paylaştı
Selçuk Bayraktar o görüntüleri paylaştı
Antalya’da bulutlar havayı kararttı
Antalya'da bulutlar havayı kararttı
Araçlar suya gömüldü
Araçlar suya gömüldü
Regaib Kandili, nedir bu mübarek gecede nasıl ibadet edilmelidir?
Regaib Kandili, nedir bu mübarek gecede nasıl ibadet edilmelidir?
Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim
Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim
Başkan Erdoğan’ın adaşı isminin hikayesini anlattı!
Başkan Erdoğan'ın adaşı isminin hikayesini anlattı!
Daha Fazla Video Göster