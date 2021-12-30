Kripto paralardan dolayı cinnet getirip eşini öldürdü! Şoke eden ayrıntı ortaya çıktı

Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL batıran şoför Yunus Emre Uyaner'in (28) eşini öldürmeye 'dua' ederek gittiği görüntüler ortaya çıktı. Eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Uyaner'in olaydan 30 dakika önce kullandığı minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtta, sürekli besmele çekerek "Allah'ım, bana bir şey yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği duyuldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıladı.