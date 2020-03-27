Kovid-19'dan şüphelenenler ne yapmalı? İşte corona virüs belirtileri taşıyanların yapması gerekenler | Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın corona virüsle mücadele kapsamında, dünya kırmızı alarmda. Binlerce insanın ölümüne neden olan salgın en çok yaşlı ve kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. Peki Kovid-19'dan şüphelenenler ne yapmalı? Corona virüse yakalananları nasıl bir süreç bekliyor? Merakla beklenen soruların yanıtlarını A Haber verdi.