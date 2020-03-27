27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
27.03.2020

Rus uçakları havalandı! Corona virüse karşı bu mesajı veriler | VİDEO

Rus akrobasi uçakları, Corona virüs (Covid-19) salgınına farkındalık oluşturmak için, Moskova semalarında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı. Rusya'da korona virüs vaka sayısı 840'a ulaşırken, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların evlerinde kalmaları için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Rusya'da birçok organizasyonda gösteriler yapan akrobasi uçaklarının pilotları, Rusya Savunma Bakanlığının desteği ile Moskova semalarına çıkarak bir uçuş gerçekleştirdi. Ülke genelinde, virüsle mücadele ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla bir araya gelen pilotlar, gökyüzüne Türkçesi "Kendine iyi bak - Ev Kal" yazısı yazdı. Moskova semalarında uzun bir süre kalan yazı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde virüsün en çok görüldüğü başkent Moskova'da 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı konulmuş, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da ülke genelinde vatandaşlara 1 hafta boyunca sürecek ücretli izin hakkı tanınmıştı.
Rusya'da korona virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rus uçakları havalandı! Bu mesajı veriler
Rus uçakları havalandı! Bu mesajı veriler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yaşlı çift sokakta iple yürüdü
Yaşlı çift sokakta iple yürüdü
Koronavirüs hastaları dünyaya haykırdı
Koronavirüs hastaları dünyaya haykırdı
Rus ordusu İtalya'da!
Rus ordusu İtalya'da!
Avrupa'da papazlar sokağa indi!
Avrupa'da papazlar sokağa indi!
Rus konvoyunda dikkat çeken an!
Rus konvoyunda dikkat çeken an!
İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu anlattı
İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu anlattı
İngiltere'yi sarsan haber! Prens Charles virüse yakalandı
İngiltere'yi sarsan haber! Prens Charles virüse yakalandı
Az önce açıklandı! İran'da korkunç rakamlar
Az önce açıklandı! İran'da korkunç rakamlar
Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti!
Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti!
İtalya'da Corona virüs nasıl çıktı! Flaş iddia...
İtalya'da Corona virüs nasıl çıktı! Flaş iddia...
Daha Fazla Video Göster