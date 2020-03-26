Dünyada koronavirüs (corona virus) vaka sayısı 500 bini aştı! Türkiye'deki son durum nasıl? 26 Mart Perşembe verileri |Video

Dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs (corona virus) vaka sayısı 26 Mart Perşembe günü itibariyle 500 bini aştı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise dünya genelinde 23 bin rakamını aştı. Peki Türkiye'de son durum ne? Türkiye'deki koronavirüs yayılım hızı ne anlama geliyor? Uzman isim canlı yayında yorumladı.

CORONAV VIRUS HARİTASI SON DURUM ANLIK GÜNCEL VERİ....