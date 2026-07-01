Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu!

Beylikdüzü'nde bir ortaokulun çatısında yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber Muhabiri Erşan Karaca detayları aktardı.