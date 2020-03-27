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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs (corona virüs) testi pozitif çıktı! Böyle duyurdu |Video
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Johnson'ın görevine karantinada devam edeceği öğrenildi. Balbakan Johnson sosyal medya hesabından haberi bu video ile paylaştı ve evde kalın çağrısı yaptı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medyadan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini belirtti.
Johnson, görevine karantinada telekonferans yöntemiyle devam edeceğini açıkladı.
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