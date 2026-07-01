NATO Zirvesi'nin Türkiye için önemi ne?

Türkiye, 2004 yılındaki İstanbul zirvesinin ardından tam 22 yıl sonra bir kez daha dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkent Ankara'da gerçekleşecek tarihi NATO zirvesi öncesi beklentiler doruk noktasına çıkarken, ittifakın geleceği ve Türkiye'nin küresel ölçekteki stratejik gücü masaya yatırılıyor. "Devam mı, tamam mı?" sorusunun yanıt bulacağı zirvede, dünya siyasetinin yeni rotası Ankara'dan çizilecek. Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi.