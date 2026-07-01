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Pendik'te çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu: 1 hafif yaralı

Pendik'te bir binanın çatı katında iddiaya göre tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

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