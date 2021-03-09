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Kovid-19 salgınını fırsat bildi galericileri dolandırdı

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Giriş: 09.03.2021 17:23
Güncelleme:09.03.2021 17:32
İzmir'de çok sayıda galerici pandemiyi fırsata çeviren dolandırıcıların kurbanı oldu. Kendisini İzmir'de güvenilir bir otomobil firmasında çalışıyor gibi gösteren dolandırıcı aralarında avukat, doktor ve çoğunlukla galericilerin olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdı. Toplam 34 milyon liralık vurgun yapan şahıs kayıplara karıştı.

Pandemiyi fırsat bilen dolandırıcılar sahte dekontlarla 34 milyon liralık vurgun yaptı.

Dolandırıcı araçların ruhsatını, fotoğraflarını, bilgi ve belgeleri galericilerle paylaşarak çalıştığını iddia ettiği holdinge ait sahte evrakları ibraz etti.

Dolandırcı şahsın ağına avukat, doktor, milletvekili ve galericiler düştü. Bazıları şanslıydı dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

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