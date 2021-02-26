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Koronavirüsten boşanma salgını çıktı! Boşanmalarda ki bu artışın sebebi ne?

A Haber
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Giriş: 26.02.2021 12:32
Güncelleme:26.02.2021 12:41
Pandemi döneminde boşanmalarda salgına dönüştü. Öyle ki yapılan araştırmalara göre boşanmalar yüzde 45. Peki boşanmalarda ki bu artışın sebebi ne? Detayları A Haber Muhabiri Melis Coşan aktardı.

Pandemi ile birlikte boşanmalar arttı... İnsanlarda yalnızlaşmaya neden olan koronavirüs aile bağlarını da derinden sarstı.

Evlenme yaşı her yıl artıyor. Yapılan araştırmalarda ortalama ilk evlenme yaşı, erkekler için 27,9,
kadınlar için 25 olarak kaydedildi.

Boşanmalarda evlilik sürelerine bakıldığında 1 ila 5 yıl arasındaki evliliklerde boşanma oranı yüzde 33 olarak ölçülürken, 6 ila 10 yıl arasında bu oran yüzde 20,6, 11 ila 15 yıl arasında da yüzde 15,8 olduğu tespit edildi.

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