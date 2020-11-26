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Koronavirüslü hasta ile aynı evde yaşarken nelere dikkat etmeli? İşte kovid-19'lu ile yaşamanın 10 kuralı
Hızla yayılmaya devam eden kovid-19 enfeksiyonuna hemen her haneden bir kişi yakalanmaya başladı. Tanı konulan olguların neredeyse ortalama yüzde 80'e yakın bir kısmının tedavilerinin evde yürütülebilecek düzeyde olduğu gerçeği göz önüne alındığında kovid-19'un en önemli bulaşma ortamının artık ev ve aynı evi paylaşan kişiler olduğu bir gerçek. Bu durumda da evde koronalı biri ile yaşamda yapılması ve yapılmaması gerekenler ön plana çıkıyor. Peki, kovid-19'lu hasta ile aynı evde yaşamanın bir an bile ihmal edilmemesi gereken kuralları neler?
KOVİD-19'LU BİRİ İLE AYNI EVDE YAŞAMANIN 10 ÖNEMLİ KURALI
1- Ayrı odada yaşamak şart
2- Odaya girilecekse kesinlikle maske takılmalı
3- Banyo her kullanımdan sonra temizlenmeli
4- Çamaşırları ve yiyecek eşyaları ayrılmalı
5- Ortak alanlara temastan sonra eller yıkanmalı
6- Kovid-19 hastası evde maske takmalı
7- Yüzeyler sık sık temizlenmeli
8- Havlu mutlaka ayrı olmalı
9- Yastık yüzleri her gün değiştirilmeli
10- Ev düzenli havalandırılmalı
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