Koronavirüse yakalanmıştı! Kadir Şeker'in ikinci test sonucu belli oldu | VİDEO

Konya'da kız arkadaşı Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve cezaevinde corona virüse yakalanan Kadir Şeker'in (20) ikinci testi negatif çıktı. Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı.

Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etti. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.



12 yıl 6 aydan, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlayan Şeker, 28 Nisan günü koronavirüse yakalandığı belirlendi. Test sonucu da pozitif çıkan Şeker, sağlık durumu iyi olduğu için cezaevine karantinaya alındı. Aynı gün ilk duruşması yapılan Şeker, davaya da cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Eldiven ve maske takan Şeker, savunmasında tahliyesini talep edip, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtmişti. Şeker'in ikinci yapılan corona virüs testinin negatif çıktığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.