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Koronavirüse karşı kelle paçaya ilgi arttı! Yüzde 30 zam geldi

A Haber
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Giriş: 14.12.2020 08:47
Güncelleme:14.12.2020 09:26
Kelle paça çorbası kışın gribal enfeksiyonlara karşı bol tüketiliyor. Bu yıl koronavirüsten dolayı ilgi artınca yüzde 30 zam geldi. Koronavirüse karşı kelle paça çorbasına ilgi yüzde 50'nin üzerinde arttı. Peki Kelle paça çorbası nasıl yapılıyor? Kelle paça çorbasının içinde neler var? Bağışıklığı güçlendiren besinler neler? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Kelle paça çorbası kışın gribal enfeksiyonlara karşı bol tüketiliyor. Bu yıl koronavirüsten dolayı ilgi artınca yüzde 30 zam geldi. Koronavirüse karşı kelle paça çorbasına ilgi yüzde 50'nin üzerinde arttı. Peki Kelle paça çorbası nasıl yapılıyor? Kelle paça çorbasının içinde neler var? Bağışıklığı güçlendiren besinler neler? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Koronavirüse karşı kelle paçaya ilgi arttı! Yüzde 30 zam geldi KORONAVİRÜSE KARŞI KELLE PAÇAYA İLGİ ARTTI! YÜZDE 30 ZAM GELDİ

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