Kelle paça çorbası kışın gribal enfeksiyonlara karşı bol tüketiliyor. Bu yıl koronavirüsten dolayı ilgi artınca yüzde 30 zam geldi. Koronavirüse karşı kelle paça çorbasına ilgi yüzde 50'nin üzerinde arttı. Peki Kelle paça çorbası nasıl yapılıyor? Kelle paça çorbasının içinde neler var? Bağışıklığı güçlendiren besinler neler? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Kelle paça çorbası kışın gribal enfeksiyonlara karşı bol tüketiliyor. Bu yıl koronavirüsten dolayı ilgi artınca yüzde 30 zam geldi. Koronavirüse karşı kelle paça çorbasına ilgi yüzde 50'nin üzerinde arttı. Peki Kelle paça çorbası nasıl yapılıyor? Kelle paça çorbasının içinde neler var? Bağışıklığı güçlendiren besinler neler? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.