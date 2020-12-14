Koronavirüse karşı kelle paçaya ilgi arttı! Yüzde 30 zam geldi

İŞTE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER! HEPSİ BİRBİRİNDEN FAYDALI

Koronavirüs salgını sonrası bağışıklık sisteminin kuvvetli olması daha da önem kazandı. Sonbaharın gelişi ve önümüzdeki günlerde havaların soğuyacak olması kış hastalıklarını da artıracak. Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Yıldırım anlattı.