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Haberler Galeri Koronavirüse karşı kelle paçaya ilgi arttı! Yüzde 30 zam geldi

Koronavirüse karşı kelle paçaya ilgi arttı! Yüzde 30 zam geldi

Kelle paça çorbası kışın gribal enfeksiyonlara karşı bol tüketiliyor. Bu yıl koronavirüsten dolayı ilgi artınca yüzde 30 zam geldi. Koronavirüse karşı kelle paça çorbasına ilgi yüzde 50'nin üzerinde arttı. Peki Kelle paça çorbası nasıl yapılıyor? Kelle paça çorbasının içinde neler var? Bağışıklığı güçlendiren besinler neler? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 09:33
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Koronavirüse karşı kelle paçaya ilgi arttı! Yüzde 30 zam geldi

Kelle paça çorbası kışın gribal enfeksiyonlara karşı bol tüketiliyor. Bu yıl koronavirüsten dolayı ilgi artınca yüzde 30 zam geldi. Koronavirüse karşı kelle paça çorbasına ilgi yüzde 50'nin üzerinde arttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüse karşı kelle paçaya ilgi arttı! Yüzde 30 zam geldi

Peki Kelle paça çorbası nasıl yapılıyor? Kelle paça çorbasının içinde neler var? Bağışıklığı güçlendiren besinler neler?

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Koronavirüse karşı kelle paçaya ilgi arttı! Yüzde 30 zam geldi

Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Adana'dan aktardı.

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Koronavirüse karşı kelle paçaya ilgi arttı! Yüzde 30 zam geldi

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Koronavirüse karşı kelle paçaya ilgi arttı! Yüzde 30 zam geldi

İŞTE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER! HEPSİ BİRBİRİNDEN FAYDALI

Koronavirüs salgını sonrası bağışıklık sisteminin kuvvetli olması daha da önem kazandı. Sonbaharın gelişi ve önümüzdeki günlerde havaların soğuyacak olması kış hastalıklarını da artıracak. Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Yıldırım anlattı.