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Koronavirüse karşı aşılama neden önemli? Aşı kararsızlığının nedeni ne? İşte uzmanların yanıtları
Tüm dünyanın mücadelede ettiği koronavirüs savaşında en büyük silah hiç şüphesiz aşı. Türkiye aşı konusunda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Koronavirüse karşı aşılama neden önemli? Aşı olma konusunda akıllardaki soru işaretlerinin yanıtlarını aradık ve konusunda uzmanlara sorduk. İşte detaylar....