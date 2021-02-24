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Koronavirüs vaka sayısının en az olduğu il Hakkari! 81 ile örnek oldu! Hakkari nasıl başardı?

A Haber
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Giriş: 24.02.2021 09:04
Güncelleme:24.02.2021 09:09
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde Hakkari örnek il oldu. Vaka sayısının en az olduğu ilde yoğun bakım servisleri boş kaldı. Peki Hakkari bunu nasıl başardı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde Hakkari örnek il oldu. Vaka sayısının en az olduğu ilde yoğun bakım servisleri boş kaldı. Peki Hakkari bunu nasıl başardı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Hakkkari Devlet Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesi ve kovid servisinde yatan hastanın olmadığını belirten Başhekim Uzm. Dr. Hüseyin Kara, Hakkari'nin vaka sayısı konusunda 1'inci gelmesinin sağlık çalışanları olarak kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başhekim Kara, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Pandemi süreci başladığından beri sürekli olarak yoğun bir şekilde Covid-19 vakaları ile çalışmaktayız. Bu vakaların mümkün mertebede tüm önemleri ve gerekli çabaları göstermekteydik. Bu hafta bunun meyvesini yedik. Şu an Türkiye'de vaka sayısı en az olan il konumundayız. Bu tabii ki bütün sağlık çalışanları olarak hepimizi çok mutlu etmiştir. Filyasyon ekipleri olarak bir vaka tespit ettiğimizde yerinde müdahaleleri en hızlı şekilde yapmaya çalıştık. Ne kadar hızlı müdahale ettiysek o kadar hızlı bir şekilde vakaların yayılmasını engelledik. Bu bizim için gerçekten çok önemliydi. Yoğum bakım ünitemizde ve servisimizde şu an yatan koronavirüs hastamız yok. Korona vaka sayısı azaldığı için hastanelerin de bir yükü vardı. Bu durum tabi hastanelerdeki yükü de sıfıra indirmiş durumda. Hastanemizde şu an yatan korona hastamız yok" dedi.

REHAVET UYARISI

Vatandaşlara çağrıda da bulunan Başhekim Kara, "Bizim vatandaşlarımızdan bir ricamız olacak. Kesinlikle rehavete kapılmayalım. Vaka sayımız azalmış olablir. Türkiye'de en az vaka görülen il olabiliriz. Ama bu demek değil ki haftaya yine aynı şekilde birinci olacağımız anlamına gelmiyor. Ne kadar çok önlem alırsak, ne kadar çok dikkat edersek haftaya da birinci olacağız. Hava koşullarının soğuk olması nedeniyle vatandaşlarımız mümkün mertebede kapalı ortamlarda kalmak zorunda kaldılar. Bunun olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçları da olabilirdi. Vakayı erken tespit ederek. Evde bir kişi pozitif çıktığında ailenin diğer bireylerine bulaşmaması için filyasyonumuzu çok iyi yaptık ki evde diğer bireylere ya da komşulara bulaşmasın. Tabi hava koşulları etkili oldu" dedi.

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