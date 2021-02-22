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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci normalleşme takvimi: 1 Mart'ta kısıtlamalar bitecek mi? Sokağa çıkma hangi illerde yasağı kalkacak? Son durum... İkinci normalleşme takvimi: 1 Mart'ta kısıtlamalar bitecek mi? Sokağa çıkma hangi illerde yasağı kalkacak? Son durum... Normalleşme sürecine geçişte son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, bankada, markette, toplu taşımada her yerde 1,5 metre sosyal mesafeyi korumanın önemi her gün vurgulanıyor. Normalleşmenin, kurallara uygun yaşamak ile hayata geçirilmesinin mümkün olduğu biliniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili mart ayını işaret etmişti. Peki, ikinci normalleşme takvimi belli oldu mu? 1 Mart'ta kısıtlamalar bitecek mi? Sokağa çıkma hangi illerde yasağı kalkacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 22.02.2021 12:59
Normalleşme takvimi belli oldu mu? Kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile birlikte mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar normalleşme takvimi hakkında detayları araştırıyor. Peki, 1 Mart'ta kısıtlamalar bitecek mi? Sokağa çıkma hangi illerde yasağı kalkacak? İkinci normalleşme takvimi hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 MART'TA KISITLAMALAR BİTECEK Mİ?
Mart ayı itibarıyla normalleşme sürecine geçilecek. Kısıtlamaların henüz hangi illerde kaldırılacağı belli olmasa da, yapılan açıklamalara göre vaka sayılarının düşük olduğu iller bazında karar alınacağı öğrenildi. Bu açıklamalara göre kısıtlamaların kalkacağı iller konusunda tahminler ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, ilk olarak haberin devamında listelediğimiz illerde kısıtlamaların kalkması bekleniyor.
1 MART'TA HANGİ İLLERDE KISITLAMALAR KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Bartın haricinde diğer illerdeki kararlar henüz açıklanmadı. Bartın Valiliği Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Toplantıda alınan kararlara göre 1 Mart tarihinden itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.
Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.
65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama 1 Mart tarihinden itibaren kaldırılacak.