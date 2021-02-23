KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafe, lokanta, kıraathane ve çay bahçesi gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı'nın ardından il bazında açılacak mekanların duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, normalleşme süreci ile birlikte açılması beklenen restoran ve kafelerde içeriye girişte HES kodu, çalışanlardan PCR testi istenebileceğini, süre kısıtlaması uygulanabileceğini söyledi. İlhan, bu arada kapıda yemek için sıra oluşturulmaması gerektiğini kaydetti.