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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Normalleşme takvimi açıklandı mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı... Normalleşme takvimi açıklandı mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı... Son dakika... Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak ediliyor. İl il haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Erdoğan, mart ayında normalleşme sürecine geçileceğini duyurmuştu. Peki, normalleşme takvimi açıklandı mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 23.02.2021 15:17
Normalleşme ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl yurt genelinde kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Mart ayında geçilmesi beklenen normalleşme süreci ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Şubat ayının yavaş yavaş sonlarına doğru gelinirken, vatandaşlar Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, normalleşme takvimi açıklandı mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması ne zaman kalkacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Türkiye'de ikinci normalleşme süreci mart ayında başlayacak. Ancak kısıtlamalar tüm illerde değil de, vaka sayılarının en az olduğu illerde kalkacak. Normalleşme takvimine ilişkin detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
HAFTA İÇİ YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Hafta içi saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona eriyor. Bu kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Yapılan açıklamalara göre, kısıtlamalar il bazında kademeli olarak kaldırılacak. Vaka sayılarının düşük olduğu illerde kalkacak kısıtlamalar hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, pazartesi günü saat 05.00'te sona eriyor. Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı da il bazında kademeli olarak kaldırılacak. Ancak henüz hangi illerde bu kısıtlamaların kalkacağı henüz belli olmadı.
KAFE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafe, lokanta, kıraathane ve çay bahçesi gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı'nın ardından il bazında açılacak mekanların duyurulması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, normalleşme süreci ile birlikte açılması beklenen restoran ve kafelerde içeriye girişte HES kodu, çalışanlardan PCR testi istenebileceğini, süre kısıtlaması uygulanabileceğini söyledi. İlhan, bu arada kapıda yemek için sıra oluşturulmaması gerektiğini kaydetti.