Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 15 gün tam kapanma iddiası! Normalleşme öncesi...

Tam kapanmanın, "en son çare" olarak cepte her zaman durduğunu kaydeden Çalışkan, il düzeyinde kapanma için ise, "Tek bir ilin tek başına kapanması, bu coğrafik yerleşimde çok olası gözükmüyor. İş yeri başka ilde olan insanlar var. Ankara'da ikamet edip Kırıkkale'de üniversitede okuyan, fabrikada çalışan pek çok insan bulunuyor" diye konuştu. Çalışkan, "İl bazındansa bölge tabanlı bir geçiş sınırlaması çok daha uygun olur" görüşünü dile getirdi.