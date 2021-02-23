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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 15 gün tam kapanma iddiası! Normalleşme öncesi... Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 15 gün tam kapanma iddiası! Normalleşme öncesi...
1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme öncesinde çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları süreç hakkında bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bilim Kurulu Üyesi Deniz Çalışkan, 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme öncesi '15 gün tam kapanalım, normalleşme öyle başlasın' şeklindeki önerileri değerlendirdi. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın açıklamaları merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 18:18 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 18:18
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 15 gün tam kapanma iddiası! Normalleşme öncesi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı. Bilim Kurulu Üyesi Deniz Çalışkan, 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme öncesi ortaya atılan iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yerinde karar dönemi öncesi, "15 gün tam kapanalım, normalleşme öyle başlasın" önerileri gündeme gelirken, Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Türkiye koşullarında hiç tam kapanmaya gidilmediğini vurgulayarak, "Eldeki verilerle tüm Türkiye'nin kapanması noktasında olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.
Tam kapanmanın, "en son çare" olarak cepte her zaman durduğunu kaydeden Çalışkan, il düzeyinde kapanma için ise, "Tek bir ilin tek başına kapanması, bu coğrafik yerleşimde çok olası gözükmüyor. İş yeri başka ilde olan insanlar var. Ankara'da ikamet edip Kırıkkale'de üniversitede okuyan, fabrikada çalışan pek çok insan bulunuyor" diye konuştu. Çalışkan, "İl bazındansa bölge tabanlı bir geçiş sınırlaması çok daha uygun olur" görüşünü dile getirdi.
Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, 1 Mart'ta başlayacak yerinde karar dönemi öncesi gündeme gelen "15 gün tam kapanalım, normalleşme öyle başlasın" önerilerini Milliyet'e değerlendirdi.
Çalışkan, yelpazede tam kapanmanın en son seçenek olduğunu belirtti. Geçtiğimiz mart ayından bu yana pandemiyi takip ettiklerini belirten Çalışkan, Türkiye koşullarında hiç tam kapanmaya gidilmediğine dikkati çekti.