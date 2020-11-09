Son dakika haberi... Koronavirüse (Covid-19) karşı araştırmalar devam ederken kekiğin de bu virüsle mücadelede etkili olabileceği tahmin ediliyor. Peki koronavirüse karşı hangi baharatlar etkili? Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu, koronavirüse bitkisel kalkan olan adaçayı ve ebegümeciyle yapılan tarifi A Haber'e anlattı. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüs kürü...

Son dakika haberi... Koronavirüse (Covid-19) karşı araştırmalar devam ederken kekiğin de bu virüsle mücadelede etkili olabileceği tahmin ediliyor. Peki koronavirüse karşı hangi baharatlar etkili? Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu, koronavirüse bitkisel kalkan olan adaçayı ve ebegümeciyle yapılan tarifi A Haber'e anlattı. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüs kürü...