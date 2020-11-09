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Videolar Yaşam Videoları Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kekik mucizesi! Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü

Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kekik mucizesi! Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü

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Giriş: 09.11.2020 12:37
Güncelleme:09.11.2020 13:08
Son dakika haberi... Koronavirüse (Covid-19) karşı araştırmalar devam ederken kekiğin de bu virüsle mücadelede etkili olabileceği tahmin ediliyor. Peki koronavirüse karşı hangi baharatlar etkili? Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu, koronavirüse bitkisel kalkan olan adaçayı ve ebegümeciyle yapılan tarifi A Haber'e anlattı. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüs kürü...

Son dakika haberi... Koronavirüse (Covid-19) karşı araştırmalar devam ederken kekiğin de bu virüsle mücadelede etkili olabileceği tahmin ediliyor. Peki koronavirüse karşı hangi baharatlar etkili? Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu, koronavirüse bitkisel kalkan olan adaçayı ve ebegümeciyle yapılan tarifi A Haber'e anlattı. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüs kürü...

Koronavirüs Covid-19 tedavisinde kekik mucizesi! Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDAVİSİNDE KEKİK MUCİZESİ! KEKİK BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR MU? PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KORONAVİRÜS KÜRÜ

Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü
Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü
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