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Haberler Galeri Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kekik mucizesi! Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü

Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kekik mucizesi! Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü

Son dakika haberi... Koronavirüse (Covid-19) karşı araştırmalar devam ederken kekiğin de bu virüsle mücadelede etkili olabileceği tahmin ediliyor. Peki koronavirüse karşı hangi baharatlar etkili? Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu, koronavirüse bitkisel kalkan olan adaçayı ve ebegümeciyle yapılan tarifi A Haber'e anlattı. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüs kürü...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 13:28
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Koronavirüs Covid-19 tedavisinde kekik mucizesi! Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü

Koronavirüse (Covid-19) karşı araştırmalar devam ederken kekiğin de bu virüsle mücadelede etkili olabileceği tahmin ediliyor. Peki koronavirüse karşı hangi baharatlar etkili? Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu, koronavirüse bitkisel kalkan olan adaçayı ve ebegümeciyle yapılan tarifi A Haber'e anlattı. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun koronavirüs kürü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüs Covid-19 tedavisinde kekik mucizesi! Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü

Kekiğin içerisindeki timol uçucu yağlar var bunlar çok etkili hem antiviral etkili hem de antibakteriyel etkili.

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Koronavirüs Covid-19 tedavisinde kekik mucizesi! Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü

SADECE KEKİK Mİ?

Hayır. Adaçayı da var, karabaş var örneğin. Nane var. Bütün bunlar uçucu yağ içeren baharat türleri. Bunlardan had safhada faydalanabiliyoruz.

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Koronavirüs Covid-19 tedavisinde kekik mucizesi! Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü

DOĞRUDAN KULLANAMAZSINIZ

Gelelim burada ne yapılabilir? Kekiğin hem çayını içersiniz hem de yağını kullanabilirsiniz. Yağını doğrudan kullanamazsınız. Dilinize ağzınıza damlatırsanız irite eder tahriş eder. Dolayısıyla sıcak suyun içine damlatacaksınız bunu hemen buharlaşmaya başlar bulunduğunuz ortamı dezenfekte eder.

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Koronavirüs Covid-19 tedavisinde kekik mucizesi! Kekik bağışıklığı güçlendiriyor mu? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan koronavirüs kürü

Altında mum da yakabilirsiniz bunu sıcak dursun diye. Burada kekik yağı damlatıyorsunuz.