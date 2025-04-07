Korna kabusu! TIR’ların gürültüsü mahalleliyi canından bezdirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde liman sahasına gelen TIR'ların oluşturduğu yoğunluk ve korna sesleri, yıllardır mahalleliye zor anlar yaşatıyor. Trafikte bekleyen bir TIR şoförü, gürültü kirliliğini kayda alarak, "Burada korna çalmanın ne anlamı var? Çaldın da ne oldu? Yükledin mi konteyneri? Kaç yaşında adamlarsınız" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

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