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Korna kabusu! TIR’ların gürültüsü mahalleliyi canından bezdirdi

Korna kabusu! TIR’ların gürültüsü mahalleliyi canından bezdirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 15:25
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde liman sahasına gelen TIR'ların oluşturduğu yoğunluk ve korna sesleri, yıllardır mahalleliye zor anlar yaşatıyor. Trafikte bekleyen bir TIR şoförü, gürültü kirliliğini kayda alarak, "Burada korna çalmanın ne anlamı var? Çaldın da ne oldu? Yükledin mi konteyneri? Kaç yaşında adamlarsınız" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
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Korna kabusu! TIR’ların gürültüsü mahalleliyi canından bezdirdi
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