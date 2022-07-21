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Korkunç cinayeti 11 yıl sonra telefon sinyali ortaya çıkardı!

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Giriş: 21.07.2022 09:29
Aydın'da, 2011 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin bulunması için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, telefon sinyalinden 11 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkardı. Sürmeli'yi öldürdüğü belirlenen 11 yıl önceki ev sahipleri Elif Hatice (66) ve Emin Atacan (73) çifti ile çocukları Barış Atacan tutuklandı.
Korkunç cinayeti 11 yıl sonra ortaya çıktı
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