Köprüden gelen ses ürküttü! Dev köprü kağıt gibi sallandı

ABD'nin New York kentinde etkili olan şiddetli rüzgar Verrazano Köprüsünü kağıt gibi salladı. Köprünün sallanırken çıkardığı ses ürkütücü bir boyut alırken görüntüler sosyal medyada en çok izlenenlar arasına girdi.

ABD'nin New York kentinde etkili olan şiddetli rüzgar Verrazano Köprüsünü kağıt gibi salladı. Köprünün sallanırken çıkardığı ses ürkütücü bir boyut alırken görüntüler sosyal medyada en çok izlenenlar arasına girdi.