Köprüden gelen ses ürküttü! Dev köprü kağıt gibi sallandı

DÜNYANIN EN ÜRKÜTÜCÜ YERİ! YETKİLİLER KİMSEYİ ORAYA SOKMUYOR...

1974 yılında yetkililer tarafından boşaltılan kasaba tüyleri diken diken ediyor. Aniden burayı terk etmeleri istenilen kasaba halkı, burada pek çok paranormal olay yaşadıklarını anlatırken, yetkililer yıllar geçmesine rağmen kasabaya kimseyi sokmuyor.

AOKİGAHARA ORMANI / JAPONYA



İntihar ormanı olarak da bilinen bu orman, Fuji dağının eteklerinde yer alıyor. Japonya'da intihar etmek isteyenlerin bu ormana gittiği söyleniyor. Ayrıca halkın bir kısmı burada ölenlerin ruhlarının da hala ormanda gezdiğine inanıyor. Ormana girildikten bir süre sonra uğultular duyulduğu da söylentilerin arasında. Ayrıca ormanda, 'hayal güzeldir, intihar etmeyin' gibi levhalar ve notlar da bulunuyor.