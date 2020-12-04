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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Köprüden gelen ses ürküttü! Dev köprü kağıt gibi sallandı Köprüden gelen ses ürküttü! Dev köprü kağıt gibi sallandı
ABD'nin New York kentinde etkili olan şiddetli rüzgar Verrazano Köprüsünü kağıt gibi salladı. Köprünün sallanırken çıkardığı ses ürkütücü bir boyut alırken görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 11:04
Görüntü ise ABD'nin New York kentinde kayda geçti. Etkili olan şiddetli rüzgar Verrazano Köprüsünü kağıt gibi salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇIKAN SES ÜRKÜTTÜ
Yaşanan olay sonrası köprü bir süre trafiğe kapatıldı. Köprünün sallanırken çıkardığı ses ise ürkütücü bir boyut aldı.
DÜNYANIN EN ÜRKÜTÜCÜ YERİ! YETKİLİLER KİMSEYİ ORAYA SOKMUYOR...
1974 yılında yetkililer tarafından boşaltılan kasaba tüyleri diken diken ediyor. Aniden burayı terk etmeleri istenilen kasaba halkı, burada pek çok paranormal olay yaşadıklarını anlatırken, yetkililer yıllar geçmesine rağmen kasabaya kimseyi sokmuyor.
AOKİGAHARA ORMANI / JAPONYA İntihar ormanı olarak da bilinen bu orman, Fuji dağının eteklerinde yer alıyor. Japonya'da intihar etmek isteyenlerin bu ormana gittiği söyleniyor. Ayrıca halkın bir kısmı burada ölenlerin ruhlarının da hala ormanda gezdiğine inanıyor. Ormana girildikten bir süre sonra uğultular duyulduğu da söylentilerin arasında. Ayrıca ormanda, 'hayal güzeldir, intihar etmeyin' gibi levhalar ve notlar da bulunuyor. OVERTOUN KÖPRÜSÜ / İSKOÇYA 1950 yılından bugüne dek üzerinden 600 köpeğin atlayarak intihar ettiği bu köprünün gizemi hala çözülemedi. Bölgede yaşayanların inancına göre, Overtoun Kalesi'ne giden bu köprü, kalede yaşayan kötü ruhlar tarafından korunuyor. İlginç olan bir diğer detay ise, köpeklerin hep aynı noktada koşmaya başlayıp, aynı yerden kendilerini aşağıya bırakmaları. İntihar teşebbüsü sonucunda hala yaşayan köpeklerin ise, tekrar intihar ettiği söyleniyor.