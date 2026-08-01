Nesilleri tehdit eden dijital kuşatma: 2012 bir kırılma noktası oldu

Teknolojinin baş döndüren hızıyla birlikte çocukların oyun alanları sokaklardan ekranlara taşındı. Bilişim uzmanları ve psikologlar, 2012 yılını dijital çağın en büyük ve en tehlikeli kırılma noktası olarak işaret ediyor. Akıllı telefonların ve tabletlerin çocukların hayatına girmesiyle başlayan bu yeni dönemde, algoritmalar evlatlarımızın her adımını takip ederken ruh sağlığı verileri ise korkutucu bir tabloyu gözler önüne seriyor. İşte dijital bağımlılığın pençesindeki nesilleri bekleyen büyük tehlike ve uzmanların hayati uyarıları...