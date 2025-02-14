15 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Köprü altında erkek cesedi bulundu
Köprü altında erkek cesedi bulundu

Köprü altında erkek cesedi bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2025 22:46
Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Köprü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ölü olduğu tespit edilen kişinin Kenan Başak olduğu belirlendi. Başak’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Köprü altında erkek cesedi bulundu
Zorla alıkoydukları kadını darp ettiler! O anlar kamerada
Zorla alıkoydukları kadını darp ettiler! O anlar kamerada
Arabası için ağladı: Ben ne yaptım ağabey?
Arabası için ağladı: Ben ne yaptım ağabey?
Balkonda mangal keyfi yangınla bitti!
Balkonda mangal keyfi yangınla bitti!
Köprü altında erkek cesedi bulundu
Köprü altında erkek cesedi bulundu
Ağaçta ipe dolanan karga kurtarıldı!
Ağaçta ipe dolanan karga kurtarıldı!
Kars’ta 14 Şubat’ta meşaleli kayak yaptılar
Kars'ta 14 Şubat'ta meşaleli kayak yaptılar
Yalova’daki devre mülk sahiplerini 20 milyon dolandırdılar!
Yalova'daki devre mülk sahiplerini 20 milyon dolandırdılar!
Kadının hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar kamerada
Kadının hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar kamerada
Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı!
Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı!
Halk otobüsü ani fren yaptı, 3 yolcu yaralandı!
Halk otobüsü ani fren yaptı, 3 yolcu yaralandı!
CHP’li belediyelere terör operasyonu!
CHP'li belediyelere terör operasyonu!
Malatya beyaz örtüyle kaplandı!
Malatya beyaz örtüyle kaplandı!
Daha Fazla Video Göster