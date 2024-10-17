Köpek Teo’nun vefası! Mezarın başından bir an olsun ayrılmıyor

Ordulu öğretmen Devrim Kaynar İstanbul'da 10 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Kaynar'ın sahiplenip Teo ismini verdiği köpeği ise onu mezarı başında bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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