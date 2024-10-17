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Köpek Teo’nun vefası! Mezarın başından bir an olsun ayrılmıyor

Köpek Teo’nun vefası! Mezarın başından bir an olsun ayrılmıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:09
Ordulu öğretmen Devrim Kaynar İstanbul'da 10 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Kaynar'ın sahiplenip Teo ismini verdiği köpeği ise onu mezarı başında bir an olsun yalnız bırakmıyor.
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Köpek Teo’nun vefası
Köpek Teo’nun vefası
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