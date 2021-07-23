23 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Köpek saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü! Peki köpekler neden saldırır?

Köpek saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü! Peki köpekler neden saldırır?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2021 11:28
Güncelleme:23.07.2021 11:28
Uğraş ailesinin kızları Ebrar, 18 Temmuz günü evlerinin yakınındaki inşaatın şantiyesinde beslenen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ebrar Uğraş'ı başından ısıran köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Hastane odasında son gelişmeleri A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Öte yandan Balıkesir'de de 8 yaşındaki çocuğa pitbull cinsi köpek saldırdı. Peki köpekler neden saldırır? Saldırı anında ne yapılması gerekiyor? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Necat Kırbulut'un konuğu olan köpek yetiştiricisi Şeref Alkan canlı yayında cevapladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başıboş köpek saldırıları!
Başıboş köpek saldırıları!
Alkollü sürücü park halindeki arabalara çarptı!
Alkollü sürücü park halindeki arabalara çarptı!
Boş günlerinde sıkılıp köfteci oldu!
Boş günlerinde sıkılıp köfteci oldu!
Otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu!
Otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu!
Şile’den bir acı haber daha!
Şile’den bir acı haber daha!
Birçok kişinin hayali! İşte eğitimi...
Birçok kişinin hayali! İşte eğitimi...
Anne-babalar dikkat! Tehlikenin farkına varın
Anne-babalar dikkat! Tehlikenin farkına varın
2. el otomobil pazarı hareketlendi
2. el otomobil pazarı hareketlendi
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde dünyaya parmak ısırtan ameliyat
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde dünyaya parmak ısırtan ameliyat
Çaydaki hileyi nasıl anlarız?
Çaydaki hileyi nasıl anlarız?
Genç karikatüristin ölümünde flaş detay!
Genç karikatüristin ölümünde flaş detay!
Çöp krizi! Suçu vatandaşa attı
Çöp krizi! Suçu vatandaşa attı
Daha Fazla Video Göster