23 Temmuz 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Köpek saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü! Peki köpekler neden saldırır?
Uğraş ailesinin kızları Ebrar, 18 Temmuz günü evlerinin yakınındaki inşaatın şantiyesinde beslenen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ebrar Uğraş'ı başından ısıran köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Hastane odasında son gelişmeleri A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. Öte yandan Balıkesir'de de 8 yaşındaki çocuğa pitbull cinsi köpek saldırdı. Peki köpekler neden saldırır? Saldırı anında ne yapılması gerekiyor? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber muhabiri Necat Kırbulut'un konuğu olan köpek yetiştiricisi Şeref Alkan canlı yayında cevapladı.