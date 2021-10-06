06 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Köpeğini almak için geldiği barınağı yağmaladı

Köpeğini almak için geldiği barınağı yağmaladı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2021 10:23
Gaziantep'te, hayvansever Çicek Kalkan'ın bakıma muhtaç köpekleri beslediği barınak, sosyal medya hesabından gelen ihbar üzerine, kötü baktığı gerekçesiyle tedavi etmek için aldığı köpeğin sahibi tarafından havaya ateş açıldıktan sonra yağmalanarak bir kısmı ateşe verildi. Kalkan, bunu yapan kişilerin acilen bulunmasını ve adalet önünde hesap vermelerini istediğini söyledi.

Olay gece saatlerinde Burç Mahallesi Durantaş Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bakıma muhtaç hayvanlara yardım eden Çiçek Kalkan'ın sosyal medya hesabına gelen ihbarda, golden cinsi köpeğe sahibinin kötü davrandığı, köpeğin aç ve susuz bırakıldığı bildirildi. Verilen adrese giderek köpeği alan, bakımları ve tedavilerini yaptıran Kalkan, köpeği daha sonra barınağa getirdi. Ancak, bu olayın ardından iddiaya göre köpeğin sahibi Cihan A., yanındakilerle birlikte barınağa gelerek havaya ateş açtı, daha sonra hayvanların mamalarını ve sağlık malzemelerini yağmaladığı barınağın bir kısmını ateşe verdi. Cihan A. ve beraberindekilerin köpeği alıp kaçmasının ardından yangın barınak bekçisi tarafından büyümeden söndürülürken, olay yerine jandarma ile birlikte gelen hayvan sever Çiçek Kalkan şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Havaya ateş açtı, barınağı yağmaladı ve ateşe verdi
Havaya ateş açtı, barınağı yağmaladı ve ateşe verdi
İzzet Yıldızhan’dan Bülent Ersoy açıklaması: Ben daha sabırlı çıktım
İzzet Yıldızhan'dan Bülent Ersoy açıklaması: Ben daha sabırlı çıktım
Lüfer son 10 yılın en bol dönemini yaşıyor
Lüfer son 10 yılın en bol dönemini yaşıyor
Sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı!
Sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı!
Ataşehir’de eş zamanlı operasyon!
Ataşehir'de eş zamanlı operasyon!
İstanbul trafiği drone kamerasında
İstanbul trafiği drone kamerasında
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Arnavutköy’de baltalı saldırgan dehşeti
Arnavutköy’de baltalı saldırgan dehşeti
2 aile adliye önünde birbirlerine girdiler
2 aile adliye önünde birbirlerine girdiler
Mersin’de kaya büyüklüğünde mantar bulundu!
Mersin'de kaya büyüklüğünde mantar bulundu!
İstanbul’da kırmızı alarm!
İstanbul'da kırmızı alarm!
Motosiklet, otobüsle çarpıştı uçak mühendisi genç öldü
Motosiklet, otobüsle çarpıştı uçak mühendisi genç öldü
Daha Fazla Video Göster