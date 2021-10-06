Köpeğini almak için geldiği barınağı yağmaladı

Gaziantep'te, hayvansever Çicek Kalkan'ın bakıma muhtaç köpekleri beslediği barınak, sosyal medya hesabından gelen ihbar üzerine, kötü baktığı gerekçesiyle tedavi etmek için aldığı köpeğin sahibi tarafından havaya ateş açıldıktan sonra yağmalanarak bir kısmı ateşe verildi. Kalkan, bunu yapan kişilerin acilen bulunmasını ve adalet önünde hesap vermelerini istediğini söyledi.

Olay gece saatlerinde Burç Mahallesi Durantaş Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bakıma muhtaç hayvanlara yardım eden Çiçek Kalkan'ın sosyal medya hesabına gelen ihbarda, golden cinsi köpeğe sahibinin kötü davrandığı, köpeğin aç ve susuz bırakıldığı bildirildi. Verilen adrese giderek köpeği alan, bakımları ve tedavilerini yaptıran Kalkan, köpeği daha sonra barınağa getirdi. Ancak, bu olayın ardından iddiaya göre köpeğin sahibi Cihan A., yanındakilerle birlikte barınağa gelerek havaya ateş açtı, daha sonra hayvanların mamalarını ve sağlık malzemelerini yağmaladığı barınağın bir kısmını ateşe verdi. Cihan A. ve beraberindekilerin köpeği alıp kaçmasının ardından yangın barınak bekçisi tarafından büyümeden söndürülürken, olay yerine jandarma ile birlikte gelen hayvan sever Çiçek Kalkan şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.