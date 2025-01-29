30 Ocak 2025, Perşembe
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Köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı!
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de ikamet eden Suna Sarmaşık (77), eşi Mustafa Sarmaşık (80) ile misafir uğurladığı sırada aniden bahçeye giren köpeğin saldırısına uğradı. Yere düşen eşini kurtarmak için köpeği tutan Mustafa Sarmaşık da köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.