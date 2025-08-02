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Konya’da yağmur etkili oldu

Konya'da yağmur etkili oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 19:54
Konya'da saat 16.00 sıralarında şehir merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Bir süredir devam eden sıcak hava ve kuraklık sonrası gelen yağış vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Sürücüler, trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle güçlük yaşarken, araçların silecekleri aralıksız çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina altlarına sığınıp ıslanmamak için çabalarken, bazıları yağmurun altında yavaş yavaş yürüyerek gitti.
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Konya’da yağmur etkili oldu
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