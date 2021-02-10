Konya'da mutasyonlu virüs alarmı! 3 mahalle karantinaya alındı bağlantı yollarına toprak döküldü

Konya'da mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı. 2 mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken diğer mahallede ise mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin oturduğu evlerin karantinada tutulduğu belirtildi. Belediye ekipleri, bugün Gevrekli ve Boyalı mahallelerine bağlantı yollarını kapatmak için toprak döktü.