- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Konya'da mutasyonlu virüs alarmı! 3 mahalle karantinaya alındı bağlantı yollarına toprak döküldü
Konya'da mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle sayısı 3'e çıktı. 2 mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken diğer mahallede ise mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin oturduğu evlerin karantinada tutulduğu belirtildi. Belediye ekipleri, bugün Gevrekli ve Boyalı mahallelerine bağlantı yollarını kapatmak için toprak döktü.