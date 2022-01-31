Konya'da korkutan deprem! Son dakika depremler...

Son dakika haberi... Konya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Konya'nın Kızılören ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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