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Konya'da koca vahşeti! Cani koca boşanma aşamasındaki Esma Nur'u böyle katletti

DHA
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Giriş: 21.12.2020 16:27
Güncelleme:21.12.2020 16:34
Karatay İlçesinde saat 08.30 sıralarında 26 yaşındaki Muhammet Karadayı boşanma aşamasında olduğu Esma Nur Karadayı'yı sokak ortasında öldürdü. Katliam anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet Karadayı, Esma Nur'u başından vurup ikinci kez ateş ediyor ve sonra intihara kalkışıyor.
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