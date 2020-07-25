25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya'da indirimli tencereyi alabilmek için birbirlerini ezdiler

Konya'da indirimli tencereyi alabilmek için birbirlerini ezdiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2020 19:46
Güncelleme:25.07.2020 19:48
Konya'da bir marketler zincirine indirimli fiyata satılan tencereyi almak isteyen iki kadın adeta birbirini ezdi. Düdüklü tencere için kavga eden iki kadının görüntülerini ise markettne bulunan bir müşteri tarafında cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. İşte görenlerin "Bedava mı veriyorlar?" dediği o görüntüler.

Konya Beyşehir'deki bir markette indirime giren tencereyi almak için iki kadın kavga etti.

Kadınlardan biri üzerine kapandığı tencereyi vermemek için uzun süre direndi.

O anlar bir müşteri tarafında cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Tencere kavgası polisin gelmesiyle sona erdi.

İndirimli tencereyi alabilmek için birbirlerini ezdiler
İndirimli tencereyi alabilmek için birbirlerini ezdiler
Otele uyuşturucu baskını!
Otele uyuşturucu baskını!
Kavga nedenleri 'pes' dedirtti!
Kavga nedenleri 'pes' dedirtti!
PKK'ya ağır darbe
PKK'ya ağır darbe
Kanada’ya gönderecekti! Böyle yakalandı
Kanada’ya gönderecekti! Böyle yakalandı
Narkotik köpekleri nasıl eğitiliyor?
Narkotik köpekleri nasıl eğitiliyor?
Fıstıklı çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata tarifleri...
Fıstıklı çikolata nasıl yapılır? Evde çikolata tarifleri...
Sel felaketi! Acı ve sevinç...
Sel felaketi! Acı ve sevinç...
A Haber görüntüledi! Gören hayran kalıyor
A Haber görüntüledi! Gören hayran kalıyor
Çobanların zorlu mesaisi!
Çobanların zorlu mesaisi!
200 yıllık tarih kül oldu
200 yıllık tarih kül oldu
İzmir'de ormanlık alanda korkutan yangın
İzmir'de ormanlık alanda korkutan yangın
Daha Fazla Video Göster