Konya'da indirimli tencereyi alabilmek için birbirlerini ezdiler

Konya'da bir marketler zincirine indirimli fiyata satılan tencereyi almak isteyen iki kadın adeta birbirini ezdi. Düdüklü tencere için kavga eden iki kadının görüntülerini ise markettne bulunan bir müşteri tarafında cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. İşte görenlerin "Bedava mı veriyorlar?" dediği o görüntüler.

Konya Beyşehir'deki bir markette indirime giren tencereyi almak için iki kadın kavga etti.

Kadınlardan biri üzerine kapandığı tencereyi vermemek için uzun süre direndi.

O anlar bir müşteri tarafında cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Tencere kavgası polisin gelmesiyle sona erdi.