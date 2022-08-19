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Konya’da dehşete düşüren olay! Aracın üzerine bırakılan bez torbadan bebek çıktı

İHA
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Giriş: 19.08.2022 09:52
Konya’da park halindeki bir aracın bagajının üzerine bırakılan bez torbanın içerisinden yeni doğmuş bebek çıktı. Bebek sağlık ekiplerine teslim edilirken, polis ekipleri bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.
Bez torbadan bebek çıktı!
Bez torbadan bebek çıktı!
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