19 Ağustos 2022, Cuma
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Konya’da dehşete düşüren olay! Aracın üzerine bırakılan bez torbadan bebek çıktı
Konya’da park halindeki bir aracın bagajının üzerine bırakılan bez torbanın içerisinden yeni doğmuş bebek çıktı. Bebek sağlık ekiplerine teslim edilirken, polis ekipleri bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.