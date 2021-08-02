02 Ağustos 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Konya’da 7 kişinin can verdiği katliam! Katil Mehmet Altun yakalandı mı?
Konya'da yaşanan katliama ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayı etnik mesele gibi göstermeye çalışarak provakatif paylaşımlarda bulunan 14 kişi gözaltına alındı. Katil zanlısı Mehmet Altun hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Peki katliamın faili, Mehmet Altun yakalandı mı? Soruşturmada son durum ne? Tüm gelişmeleri Konya'dan A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.