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Konya’da 7 kişinin can verdiği katliam! Katil Mehmet Altun yakalandı mı?

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 10:46
Konya'da yaşanan katliama ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Olayı etnik mesele gibi göstermeye çalışarak provakatif paylaşımlarda bulunan 14 kişi gözaltına alındı. Katil zanlısı Mehmet Altun hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Peki katliamın faili, Mehmet Altun yakalandı mı? Soruşturmada son durum ne? Tüm gelişmeleri Konya'dan A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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Katil Mehmet Altun yakalandı mı?
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