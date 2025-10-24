Kontrolden çıkan pikap şarampole girdi: 2 yaralı

24 Ekim 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 13:49
Kaza, dün akşam saatlerinde Karapınar ilçesi Sekizli Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden Fevzi Paşa Mahallesi istikametine seyir halinde olan K.K. idaresindeki 42 V 8466 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada, K.K. ve araçta yolcu olarak bulunan M.E. yaralandı. Kazanın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.K. ve M.E., ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
