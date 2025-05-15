Komşular arasındaki anlaşmazlık kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı apartmanda oturan 2 komşu arasındaki anlaşmazlık, binaya sonradan takılan güvenlik kameralarına yansıdı. İkinci katta oturan Selçuk Konuk (49), alt komşusu K.B. adlı kadının yaklaşık 40 gün boyunca defalarca evinin kapısına gelip, ailesini rahatsız ettiğini, onlarca kez polise şikayette bulunduğunu söyledi. Taraflar karşılıklı şikayetçi oldu.

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