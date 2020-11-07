Komşular anlaşamayınca binalar yenilenemedi! Kentsel dönüşümde 3’te 2 şartı

17 Ağustos 1999 depremi... Türkiye binlerce cana ağladı o depremde. Hayatta kalanlarınsa birçoğunun binası hasar gördü. Hal böyle olunca kentsel dönüşüm de kaçınılmaz oldu. Avcılar’da bu depremde hasar gören noktalarda biriydi. Apartmanda yaşayanların aralarında anlaşamaması yüzünden bina kentsel dönüşüme giremiyor. Peki sorun nasıl aşılabilir? Hukuk bu konuda ne diyor? İşte A Haber’in hazırladığı özel haberden detaylar…