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Komşular anlaşamayınca binalar yenilenemedi! Kentsel dönüşümde 3’te 2 şartı

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Giriş: 07.11.2020 09:59
Güncelleme:07.11.2020 10:09
17 Ağustos 1999 depremi... Türkiye binlerce cana ağladı o depremde. Hayatta kalanlarınsa birçoğunun binası hasar gördü. Hal böyle olunca kentsel dönüşüm de kaçınılmaz oldu. Avcılar’da bu depremde hasar gören noktalarda biriydi.  Apartmanda yaşayanların aralarında anlaşamaması yüzünden bina kentsel dönüşüme giremiyor. Peki sorun nasıl aşılabilir? Hukuk bu konuda ne diyor? İşte A Haber’in hazırladığı özel haberden detaylar…
Sonra halka ağlamayın: CHP ve İYİ Parti 40 yıllık binaların kentsel dönüşümüne hayır dedi! SONRA HALKA AĞLAMAYIN: CHP VE İYİ PARTİ 40 YILLIK BİNALARIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNE HAYIR DEDİ!
Kentsel dönüşümde yeni dönem! İşte madde madde riskli binadan kurtulmanın yolları KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÖNEM! İŞTE MADDE MADDE RİSKLİ BİNADAN KURTULMANIN YOLLARI
Son dakika: Başkan Erdoğandan Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim Töreninde önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ANAHTAR TESLİM TÖRENİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erzincanlılara kentsel dönüşüm mesajı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM ERZİNCANLILARA KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI

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