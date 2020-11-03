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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kentsel dönüşümde yeni dönem! İşte madde madde riskli binadan kurtulmanın yolları Kentsel dönüşümde yeni dönem! İşte madde madde riskli binadan kurtulmanın yolları
İzmir'deki 6.6 şiddetindeki yaşanan ve büyük yıkıma yol açan deprem sonrası vatandaşlar kentsel dönüşüm hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istiyor. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte madde madde riskli binalardan kentsel dönüşümle kurtulmanın yolu...
Giriş Tarihi: 03.11.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 08:58 1) İMAR DURUMUNU ÖĞRENİN
Kentsel dönüşüm sürecini ön hazırlık, tespit, yıkım ve uygulama olarak 4 aşamalı düşünebiliriz. Ön hazırlık süreci haklarınızı bilmeniz ve talepleri oluşturmanız için önemli. Vatandaş için ön hazırlık 2 aşamalı diyebiliriz. İlki; durum tespiti. Yani tapunuza bakıp bir sorun var mı incelemeli, belediyeye gidip imar durumu hakkında bilgi almalısınız. Kaçak kat var mı, kolon kesilmiş mi ya da plan değişikliği gibi durumlar varsa bunu evinizi yıkmadan öğrenmenizde fayda var. Mesela binanız 5 katlı, plan değişmiş ve 4 kata düşmüş olabilir. Ama siz bunu bilmeden yıkıma girdiyseniz işi tamamlamanız oldukça zor. Ayrıca imar barışı düzenlemesi sonrasında alınmış olan 'yapı kayıt belgelerinin' kazandırıcı bir etkisi olduğunu düşünenler var. Ancak bilmeliler ki yapı kayıt belgeleri taşınmazlar yıkılana ya da kentsel dönüşüme girene kadar geçerlidir. Yani aldığınız yapı kayıt belgesi size ilave bir sağlamayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR 2) MAĞDUR OLMAMAK İÇİN İYİ BİR FİRMAYLA ANLAŞIN
İkinci aşama ise müteahhit seçimi. Dönüşüm çalışmaları ağırlıklı olarak müteahhit firmalarla yapılan kat karşılığı anlaşma üzerinden ilerliyor. Arsa sahipleri bir firma seçiyor, pazarlık yapıyor. Firma hak sahiplerine verdikleri pay dışında kendilerine kalan bölümü satarak işi finanse ediyor. İnşaat şirketleri ile yapacağınız kat karşılığı inşaat sözleşmeleri tek taraflı feshi mümkün olmayan ve mahkeme tarafından feshi mümkün sözleşmeler. Bu nedenle ince eleyip sık dokumalısınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaya çıkan binlerce dönüşümzede sonrası 'herkesin bu işi yapmaması' için müteahhitleri sınıflandırdı. Firmalar, iş bitirme oranına ve mali yapısına göre gruplara ayrıldı. Siz de firma seçerken hangi gruptan olduğuna bakmalısınız. Bazı müteahhitlerin sınıflarının o inşaatı yapmaya yetmemesi nedeniyle yeten firmaların belgelerini kullandıkları görülüyor. Böyle bir durum var ise o firmanın da mutlaka sözleşmede yer almasını ve teminat vermesini sağlayın. Aksi halde asla böyle bir sözleşmeyi imzalamayın. 3-5 metrekare fazla taahhüt ettiği için güvenilir olmayan firmaları seçenlerin de 10 yıldır evlerine kavuşamadığını unutmayın. Son İzmir depremi gösterdi ki müteahhittin iyi malzeme kullanıp kullanmadığını da incelemek gerekiyor. Bu nedenlerle mutlaka teknik şartnameleri detaylı inceleyin, imkânınız var ise inşaat mühendisinden bu teknik şartnameler konusunda destek isteyin.
3) CEZAİ ŞARTLARA BAKIN
Müteahhitle yaptığınız anlaşmada cezai şartların tek taraf lehine fazlaca olmamasına dikkat edin. İnşaat sürecinde kiracı olacağınız için başlama ve teslim sürelerini doğru belirleyin. Geç teslim halinde mutlaka cezai şart ve hak mahrumiyeti bedeli talep edin. Bir de teknik şartnamede hangi model ürün kullanılacağını belirlemek gerek. Firma sözleşmede 'A marka ya da muadili' diyor. A marka klima 2 bin lira ama firma muadili diyerek yerine 400 liralık ürün takıyor. Bu sorun hem evlerin içinde hem de yapı malzemelerinde yaşanıyor. Bu nedenle malzeme ve kalitede 'net tanım' yapılmalı.
4) RİSKLİ YAPIYI ŞİKÂYET EDİN
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Yapınızın yıkılıp yenisinin yapılması için riskli yapı raporunuz olmalı. Vatandaş Bakanlıkça lisanslandırılmış kurumlara risk tespiti yaptırabiliyor. Kurumların listesi Bakanlığın internet sitesinde yer alıyor. Risk tespiti için maliklerden biri dilekçe, tapu durum belgesi ve kimlik fotokopisi ile söz konusu kurum ve kuruluşlara başvuruyor. İncelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor.
Yapının riskli olduğu tapuya işlenirken hak sahibine de tebliğ ediliyor. Risk tespitini bizim yaşamadığımız binalar için da talep edebilir, etrafınızdaki binaları da depremden koruyabiliriz. Bir binanın riskli olduğunu yıkılma tehlikesi içinde olduğunu düşünüyorsanız Bakanlık İl Müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz. Şikayet sonrasında bakanlık hak sahiplerine süre verir ve tespit yaptırmalarını ister. Yapmazsa kendisi yaptırır ve bedeli orada oturanlardan tahsil eder.
5) İTİRAZ HAKKINIZ VAR
Vatandaşa ulaşan tebligatta riskli yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren idarece 60 günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği belirtiliyor. 60 günlük süre tebligattan sonra ya da itiraz söz konusu ise itiraz sürecinin sona ermesinden sonra belediyenin yapacağı tebligat sonrası işliyor. Riskli yapı, maliklerce 60 günlük süreye rağmen tahliye edilip yıktırılmamışsa, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre tanınıyor.