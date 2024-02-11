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Kolot peynirli, kıymalı, kavurmalı… İşte meşhur Derepazarı pidesi tarifi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 09:03
Rize Derepazarı pidesi coğrafi işaret belgesi aldı. Peki, Derepazarı pidesi nasıl yapılıyor? Diğerlerinden hangi özellikleriyle ayrılıyor? İşte detaylar...
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Kolot peynirli, kıymalı, kavurmalı… İşte tarifi
Kolot peynirli, kıymalı, kavurmalı… İşte tarifi
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