Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup saç-baş saldırdı! “Bana AIDS bulaştırdılar”

İstanbul’un Güngören ilçesinde gözü dönen bir kadın, kocasının kendisini aldattığını söylediği kadını adım adım takip edip, evini buldu. Peşinden de "Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler" diyerek kadını yerde sürükleyerek saç-baş saldırdı. Tüm bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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