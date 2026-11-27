TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MIKTA zirvesinde kritik mesajlar: Yeni bir küresel sistem inşa etmek boynumuzun borcudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'nın ilk oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırgan tutumuna ve Birleşmiş Milletlerin sorunlara çözüm üretemediğine dikkat çeken Kurtulmuş, yeni bir küresel sistemin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. ABD-İran savaşının giderek kör düğüm hâline geldiğini belirten Kurtulmuş, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin küresel etkilerine de dikkat çekti.