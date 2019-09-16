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16.09.2019
Kocaeli'de yaşlı adam köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı | Video
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.
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