Kocaeli'de yaşlı adam köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı | Video

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.