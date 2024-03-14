14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2024 01:25
Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ve İzmit ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Sokakta karşılaştığı husumetlisini öldüren kişi tutuklandı
Sokakta karşılaştığı husumetlisini öldüren kişi tutuklandı
Mersin’de Bitcoin dolandırıcılığı: 19 gözaltı
Mersin'de "Bitcoin" dolandırıcılığı: 19 gözaltı
Başakşehir’de yol verme kavgası kanlı bitti!
Başakşehir’de "yol verme" kavgası kanlı bitti!
Etli ekmek için fırın önlerinde kuyruk!
Etli ekmek için fırın önlerinde kuyruk!
Tarihi Yarımada’da iftara doğru!
Tarihi Yarımada’da iftara doğru!
İstanbul’daki yerel marketlerde indirim!
İstanbul'daki yerel marketlerde indirim!
Serada 17 TL, markette 99 TL
Serada 17 TL, markette 99 TL
2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı!
2024 Gaziantep Aile Yılı tanıtımı yapıldı!
Erzurum’da trafik kazası; 14 yaralı
Erzurum’da trafik kazası; 14 yaralı
Komşular 3 dakika arayla iftar yapıyor!
Komşular 3 dakika arayla iftar yapıyor!
Kadıköy’ün ortasındaki göl
Kadıköy'ün ortasındaki "göl"
Daha Fazla Video Göster